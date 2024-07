Una schermitrice incinta di 7 mesi vince alle Olimpiadi | l’iincredibile storia di Nada Hafez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)ha gareggiato dadi Parigi 2024, scendendo in pedana al settimo mese di gravidanza. Laegiziana ha sconfitto la statunitense Elizabeth Tartakovsky (numero 7 del ranking) ai sedicesimi di finale del tabellone di sciabola, imponendosi con il punteggio di 15-13. Al turno successivo l’africana è stata superata dalla sudcoreana Hayoung Jeon con il risultato di 15-7, ma intanto si è resa protagonista di una splendida. A comunicare la dolce attesa è stata la stessa atleta con un post pubblicato sui suoi profili social: “Un’atleta olimpicadi sette. Quelle che sembrano due atlete in pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mia avversaria e il mio bambino, che deve ancora venire al mondo! Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive.