Tre foresterie con dieci ragazzi e la società fa anche l’Under 14

(Di martedì 30 luglio 2024) Il settore giovanile della Vuelle riparte con tre appartamenti trasformati in foresteria,ospitati in città per giocare a basket e, soprattutto, il ritorno ad investire sul vivaio dopo gli anni dei tagli. Saranno quattro le squadre gestite direttamente, con il ritorno del14 che l’anno scorso era stata lasciata ai Bees. "C’è un evidente rilancio del settore giovanile – conferma il dirigente Alfredo Iannetti – con l’aspetto tecnico affidato al responsabile Giovanni Luminati, che avrà libertà di manovra sullo staff. Luminati allenerà19 e17. Mentre15 sarà allenata da Manuel Bertoni, su cui crediamo molto. Torneremo ad aver in gestione diretta14. Mi sembra evidente che lavoglia investire sul settore giovanile".