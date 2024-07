Travolto in bici lungo la via Emilia | morto Claudio Bosisio 52enne di Pieve Porto Morone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 30 luglio 2024)(Pavia), 30 luglio 2024 – Stava pedalandola via, tra Castel San Giovanni e Stradella.di, èper le troppo gravi conseguenze dell'incidente stradale che lo ha coinvolto, verso le 19.30 di ieri, lunedì 29 luglio, in località Campo d'Oro, all'altezza di un polo logistico, appena al di là del confine tra le province di Pavia e Piacenza e delle regioni Lombardia edRomagna. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine, arrivate sul posto con pattuglie sia della polizia locale di Castel San Giovanni che dei carabinieri della locale stazione. Dalla prima ricostruzione pare che sia il pavese incletta sia l'auto che lo hapercorressero la Statale nella medesima direzione di marcia. Ancora al vaglio le cause dell'impatto, avvenuto nei pressi di uno svincolo.