Robert Downey Jr ecco quali condizioni ha imposto alla Marvel per il suo ritorno

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 30 luglio 2024) Dopo gli ultimi flop, laha deciso di puntare su ciò che ha funzionato in passato e cioè ildei nomi che hanno reso i supereroi celebri sul grande schermo. Infatti, dopo Hugh Jackman, Andrew Garfield e Tobey Maguire, gli Studios hanno deciso di ripuntare su un grande volto dell’MCU,Jr, che vestirà i panni di Dr Destino, e sui fratelli Russo. Ma questo grandeporta con sé molte. Come, infatti, leggiamo su Variety lapagherà 80 milioni di dollari ad Anthony e Joe Russo per dirigere Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars e una cifra molto superiore aJr, anche se non si sa esattamente quanto. L’attore sa bene quanto valga per la, visto che Iron Man è diventato, grazie a lui, uno dei supereroi più amati dell’MCU e infatti hadellespecifiche all’azienda per il suo