Povertà educativa Per la rete degli oratori in arrivo 32 milioni

(Di martedì 30 luglio 2024) Un patto contro la, con dopo-scuola, attività e labextra, educatori di strada, sportelli di ascolto e sostegno psicologico. Al centro ci sono gli, sostenuti da Fondazione Cariplo e Vismara con le 16 Fondazioni di comunità. Insieme hanno finanziato il bando “Porte aperte“ - con 3,2di euro - e selezionato 50 progetti che si rivolgono in particolare a preadolescenti, adolescenti e giovani. Il budget iniziale è stato incrementato di un milione di euro a fronte di una partecipazione oltre le attese: 163 i progetti in lizza, per una richiesta di contributo di quasi 10di euro. Sono stati messi sul tavolo 3.238.600 euro per calare a terra 50 progetti tra la Lombardia e le province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola (2.044.600 da Fondazione Cariplo, 444.000 euro da Fondazione Peppino Vismara e 750.000 euro dalle Fondazioni di Comunità).