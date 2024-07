Pichetto l' 11% di nucleare nel mix è il minimo punto al 22%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) "L'11% è lo scenario, in realtà ioal 22% deldi quarta generazione nel mix energetico nazionale dopo il 2030. Vuol dire 34 miliardi di risparmio ogni anno. Vuol dire che per produrre 300 Megawat di energia green con ilmi servono dieci ettari, col fotovoltaico duemila". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, in un'intervista rilasciata ad Alessandro De Angelis per Huffington Post. "Sostenere che gli italiani si sono espressi già con un due referendum sul, senza specificare che lo hanno fatto su una tecnologia di sessant'anni fa, è una fake news" ha aggiunto il ministro.