Pari opportunità ci siamo Le nomine di Parcaroli

(Di martedì 30 luglio 2024) Il presidente della Provincia, Sandro, ha nominato i componenti della commissione provinciale di. Ne fanno parte di diritto Laura Sestili (consigliera delegata per le), Deborah Pantana (consigliera dità provinciale), Andrea Mozzoni, Tania Paoltroni, Valentina Salvucci (designati dal consiglio provinciale) Antonella Ciccarelli, Cinzia Fraticelli, Francesca Serafini (esperte selezionate con procedura comparativa pubblica), Chiara Mormorè (in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro), Maria Elena Fermanelli (in rappresentanza delle organizzazioni sindacali), e Rosaria Moroni (avvocato, in rappresentanza delle associazioni operanti sul territorio).