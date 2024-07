Operazione ‘malamovida’ a Sansepolcro | patenti ritirate e droga sequestrata

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 30 luglio 2024)– Cinqueper guida in stato di ebbrezza e quattro soggetti segnalati alla prefettura di Arezzo per possesso di sostanze stupefacenti. È il risultato del servizio di controllo che ha interessato il centro storico die i comuni di Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano. L’è stata condotta nel fine settimana in concomitanza con la Notte bianca difino a ieri notte (29 luglio) dai i carabinieri di, insieme a una Squadra di intervento operativo del sesto Battaglione carabinieri Firenze. I controlli sono scattati a seguito dei furti a danno delle ditte di produzione e lavorazione di metalli preziosi, e per arginare il fenomeno della movida che nelle ore notturne a volte ha coinvolto quelle stesse aree urbane creando, in alcune circostanze, fastidio ai cittadini e sfociando in fenomeni di criminalità da strada.