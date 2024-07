Offagna feste medievali da record | 8 mila i visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024)(Ancona), 30 luglio 2024 – Ledisono state daquest’anno. Hanno richiamato oltre ottopromuovendo per una settimana 250 spettacoli. La rievocazione storica del borgo più bello d’Italia è giunta alla 37esima edizione. Il dato più importante però è che l’organizzazione è stata fatta in casa grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale, del Comitatoe di tanti volontari e sponsor sostenitori. “Si è conclusa nel migliore dei modi una settimana fantastica, faticosa, stressante, esaltante, in cui un intero paese - dichiara il sindaco Ezio Capitani - ha lavorato e si è sacrificato per la migliore riuscita dell'evento più importante e identitario diche si rinnova ormai da 37 anni.