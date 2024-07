Nullatenente con Maserati e tre milioni di euro | sequestrati a Parma i beni di un evasore totale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 30 luglio 2024) Apparentemente era unma girava con la Lamborghini e lae aveva un patrimonio superiore ai tredi. E’ accaduto a, dove la Guardia di finanza ha sequestrato parte deia un imprenditore occulto, che gestiva diverse società non riconducibili a lui, non presentava la dichiarazione dei redditi ma viveva nel lusso. Le fiamme gialle hanno sequestrato all’uomo circa 900mila. Le proprietà dell’uomo risultavano affidato a una serie di trust. Idel “”: macchine, ville, barche e soldi Sono state ricostruite le acquisizioni deiconfluiti nei trust: una villa ottocentesca a Noceto in provincia di, terreni, conti correnti, una imbarcazione Azimut 52 e auto di lusso e moto (tra cui Lamborghini, Hummer, Range Rover Sport,, Bentley) oltre che quote societarie in società di diritto italiano ed estero.