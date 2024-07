Musetti ritrova Fritz agli ottavi di Parigi 2024 | un confronto che sta diventando ricorrente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) Dove eravamo rimasti? Lorenzoe Taylorsi rincontreranno a distanza di poco tempo dal loro ultimo. L’italiano affronterà il californiano per la quinta volta in carriera e parliamo deglidi finale del torneo olimpico a. Il toscano si è imposto contro l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6 (2) 6-3. Una buona prestazione quella di Lorenzo, che si è complicato più del dovuto la prima frazione (avanti di due break), giocandosi il tutto per tutto al tie-break. Nel secondo parziale una chiusura meno problematica. Dal canto suo, lo statunitense ha impiegato tre set per piegare la resistenza del britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 (3) 6-3 6-2. Una partenza lenta per Taylor, che ha fatto fatica a interpretare i colpi mancini del suo rivale. Bravo però con un tennis solido ad avere la meglio.