L’energia eolica e solare hanno superato quella fossile in 13 stati membri dell’Ue ma l’Italia non c’è

(Di martedì 30 luglio 2024) La dipendenza dalla generazione di combustibili fossili ha raggiunto un minimo storico nella prima metà del 2024, nonostante la domanda di elettricità sia aumentata e i prezzi delsiano tornati ai livelli pre-crisi. Quasi la metà degliha generato più elettricità da eolico eche da combustibili fossili nei primi sei mesi del 2024 ed è la prima volta che dati semestrali registrano che, in tutta l’Unione europea nel suo complesso,superano i combustibili fossili. Le due fonti rinnovabili non programmabili, insieme,rappresentato una quota del 30 per cento (386 TWh) del mix elettrico Ue contro il 27% di gas e carbone (343 TWh).