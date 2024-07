Le unghie Cat Eye conquistano l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 30 luglio 2024) LeCat Eye hanno già conquistatoin ogni variante possibile: ma perché piacciono così tanto e come si realizzano? In campo beauty, quando parliamo di Cat Eye, in genere ci si rifà ad una specifica forma di eyeliner che permette di allungare lo sguardo rendendolo in un certo qual modo più felino. Un trend di bellezza diventato un vero e proprio must have anche grazie a star come Ariana Grande, che l’ha reso un suo tratto beauty distintivo. Ma allora perché se ne parla anche lato manicure? Questa è una delle tendenze più gettonate deled è destinata ad accompagnarci anche durante l’autunno e l’inverno. Crediti: Ansa/ Instagram @Kim Truong – VelvetMagLeCat Eye non rinunciano soprattutto alla loro luminosità. Del resto il nome scelto per questa tipologia di manicure si riferisce proprio ai felini e all’effetto cangiante dei loro occhi.