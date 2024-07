La vendemmia della vergogna | in vigna per 9 ore senza pause A Bordeaux condannati due imprenditori per sfruttamento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) Questa settimana, mentre la Francia ai Giochi Olimpici di Parigi, due dirigenti di un'azienda vitivinicola disono statia pene detentive e a pesanti multe per aver sfruttato dei lavoratori migranti, costringendoli a lavorare per lunghe oree ospitandoli in condizioni degradanti. Il caso di caporalato si aggiunge a una situazione non rosea per la viticoltura francese, tra il maltempo, le scarse vendite e le malattie. E arriva poche settimane dopo i recenti sforzi compiuti in Champagne dal Comité di Epernais per migliorare le condizioni dei lavoratori, dopo le morti dei quattrotori nel 2023, a causa del caldo estremo, che hanno spinto l'istituzione a implementare un piano in quattro punti per migliorare sicurezza, salute, contratti di lavoro, alloggi, formazione e informazione.