La morte viene dal cielo Il giallo spaziale nasconde un’incredibile fatalità

(Di martedì 30 luglio 2024) Un mistero venuto dallo spazio. E’ il riassunto di quanto accaduto nella notte fra il 23 e il 24 Luglio in una zona rurale di Cesena, dove un capanno agricolo è andato improvvisamente a fuoco. All’inizio si era pensato a un incendio doloso, anche se la matrice non era chiara. E forse gli inquirenti avrebbero investigato in questa direzione se non fosse stato per alcune testimonianze e per un video che, invece, hanno rivelato. Che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se la meteora caduta dalsi fosse schiantata su una casa anziché su una stalla, dove due povere mucche sonocarbonizzate. Lo straordinario e drammatico episodio è avvenuto nelle ore notturne, quando decine di persone hanno avvistato nelestivo un bolide luminoso che lasciava una scia di colore azzurro verdognolo.