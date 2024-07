Hanno picchiato uno in venti la procura di Milano apre fascicolo per verificare abusi nel carcere di Opera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Tre mesi fa le indagini delladiavevano mostrato l’inferno vissuto dai detenuti delminorile Beccaria, adesso le pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena, titolari dell’indagine di quell’inchiesta,ricevuto daltore capo, Marcello Viola, l’assegnazione di un, al momento senza titolo di reato e senza indagati, su presunti pestaggi da parte di agenti della polizia penitenziaria nei confronti di detenuti neldidenunciati dagli stessi carcerati in una lettera anonima e in una stringata segnalazione. È stato il Garante per i diritti dei detenuti, Francesco Maisto, a inviare la missiva scritta a mano e una denuncia di 10 righe con anche il nome della vittima altore. Nella lettera scritta da un detenuto a un’amica, e in prima battuta finita sul tavolo di Maisto, si denuncia una “violazione totale dei diritti umani.