Fini e la casa di Montecarlo condannato perché contribuì al riciclaggio

(Di martedì 30 luglio 2024) Per i giudici il coinvolgimento di Gianfranconella vendita delladi“risulta provato". Queste le motivazioni della sentenza con la quale i giudici del Tribunale di Roma hanno, il 30 aprile scorso, l'ex presidente della Camera a due anni e otto mesi con l'accusa di“fornì il proprio contributo nell'operazione direlativa ai trasferimenti di denaro finalizzati all'acquisto dell'appartamento di, consistito, come contestato, nell'aver autorizzato la vendita delladi'proposta da Giancarlo Tulliani' nella consapevolezza dell'incongruità del presso rispetto al valore di mercato e a favore della società offshore dei congiunti". Per i giudici, dunque, l’ex presidente nel 2008 si adoperò per introdurre il 'cognato' (Tulliani ndr) in ambienti dai quali potesse trarre fonti di guadagno”.