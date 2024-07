Centrale nucleare del Garigliano terminata la prima fase di smantellamento del vessel

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 30 luglio 2024) Sessa Aurunca. NelladelSogin ha terminato la rimozione dei componenti metallici contaminati posizionati sul deflettore, la parte superiore del, il contenitore d’acciaio nel quale durante l’esercizio avveniva la reazione. Questi lavori concludono ladellodeldellacampana, l’attività più complessa dal punto di vista ingegneristico e operativo per la disattivazione di un impianto. Le operazioni, svolte insieme alla controllata Nucleco, erano iniziate alla fine dello scorso anno con l’allagamento dele del canale reattore, un passaggio necessario per garantire la massima sicurezza durante i lavori in quanto l’acqua e’ un elemento naturale che scherma le radiazioni.