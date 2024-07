Cat Quest III – Un trailer ci mostra come essere dei grandi pirati

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 30 luglio 2024) CatIII è alle porte, l'8 agosto, e vogliamo assicurarci che tu sia pronto a immergerti nelle pericolose acque del Purribean. L'amato compagno di bordo, nonché narratore, Jon Cartwright ti guiderà in tutto ciò che devi sapere per evitare di dover camminare sulla tavola. Parti per la più miagolosa avventura del 2024. CatIII è il nuovo capitolo del franchise felino, che ora affronta i pericoli del mare. Imbarcati sulla tua nave ed esplora le isole tropicali per scoprire le meraviglie del Purribean. Avventurati in un'avventura in solitaria o porta con te i tuoi compagni bucanieri per un viaggio indimenticabile. CatIII uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series XS e PC.