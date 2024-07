Calciomercato Milan Emerson Royal mai così vicino | ecco cosa manca per il suo arrivo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 30 luglio 2024), il laterale del Tottenhamè davveroper la fumata bianca Dopo aver trovato l’intesa con il Salisburgo per l’di Strahinja Pavlovic, la dirigenza delha spostato il mirino sul laterale del Tottenham, che ora è davvero a un passo. Il brasiliano, infatti, si è avvicinato in maniera notevole in questi ultimi giorni e i rossoneri adesso stanno cercando di trovare l’intesa con il club inglese, limando gli ultimi dettagli. La nuova offerta di Moncada è stata da 14 milioni di euro più 2 di bonus. Siamo, quindi, vicini al traguardo. Gli Spurs, però, insistono sui 18/20, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, basta un piccolo sforzo degli inglesi per arrivare alla fumata bianca.