Bitcoin raddoppiati in due anni in Italia giovani e donne usano i social per investire

(Di martedì 30 luglio 2024) Criptovalute estanno acquisendo sempre maggiore importanza negli investimenti deglini. Secondo le ultime rilevazioni,e altri token sono ormai presenti in quasi il 20% dei portafogli delle famigliene, un dato raddoppiato in soli due. Importante in questo aumento la parte che hanno avuto le piattaforme. Sempre più persone infatti si affidano alle informazioni che trovano online per orientare i propri investimenti. Si tratta principalmente di, ma anche leprediligono quanto visto suiper informarsi. Attratti da questa realtà anche gli uomini, seppur in misura relativamente minore. Raddoppiano inelle tasche deglini La Consob, l’organismo che si occupa di sorvegliare i mercati finanziarini, ha pubblicato il suo rapporto annuale sugli investimenti delle famigliene.