Assassinio nella notte nel bergamasco giovane donna ritrovata dissanguata per strada

(Di martedì 30 luglio 2024)a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, dove unadi 33 anni è statain condizioni molto gravi con ferite d’arma da taglio al torace e alla schiena, per poi spirare poco dopo. I soccorsi Poco prima dell’una dilasarebbe stata soccorsa pere sarebbe stata proprio lei a chiamare i soccorsi: “Aiuto! Mi hanno accoltellata”. Non è noto però se sia riuscita a fornire ulteriori notizie sul suo assassino. Dopo l’allarme sul posto si sono precipitati i soccorsi, che avevano già capito che la situazione era molto critica poiché laaveva perso una gran quantità di sangue. La 33enne è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove però è deceduta poco dopo.