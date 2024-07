ApritiModa 2024 | i luoghi dei retroscena dello stile aprono al pubblico

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di martedì 30 luglio 2024) Life&People.it Con le sue creazioni che stimolano il desiderio di sentirsi al passo con i tempi, colori che invogliano a vivere la giornata con grinta e, fantasie che richiamano il nobile patrimonio dell’arte italiana, come il barocco e il folklore siciliano, la moda si conferma un sogno ad occhi aperti. Ma cosa c’è dietro questo ecosistema di tentazioni e di oggetti che esprimono un design all’avanguardia, frutto di un attento studio e meticolosa ricerca? Il prossimo 19 e 20 ottobre sarà l’eventoa svelare come l’universo fashion sia una miniera di ispirazioni, realtà operose come storiche fabbriche tessili, nonché persone disponibili a raccontare con il sorriso la passione che le porta a creare qualcosa di nuovo.