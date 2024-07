Aiuto mi hanno accoltellata Sharon uccisa a 33 anni in strada | caccia al killer

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2024) Nuovo efferato femminicidio. È successo a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. La vittima èVerzeni, una donna di 33di professione estetista. Ancora da chiarire cosa sia successo. Per ora ci sono i racconti, drammatici, dei vicini e le parole dial 118. È stata lei, infatti, ad avvertire i soccorsi in piena notte, intorno alle 1, urlando: "! Mi". L'ambulanza è arrivata poco dopo. Sharan sarebbe stata trovata a terra, in un lago si sangue, con profonde ferite alla schiena e al torace. Portata d'urgenza all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo, è poi deceduta. Sulla morte diVerzeni indagano ora i carabinieri di Zogno.