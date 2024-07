A rischio la complessità dello Champagne Colpa del cambiamento climatico L' allarme dello chef de cave di Ruinart

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 30 luglio 2024) «Le annate più calde del passato, come il 1964 e il '76, sono la norma di oggi» ha detto Frédéric Panaïotis,dedi. Inildel clima ha portato progressivamente a una temperatura sempre più alta negli ultimi anni. Lo testimoniano i dati raccolti sulle ultime vendemmie che arrivano a veri e propri record. Le temperature registrate nelle tre annate più calde recenti ('18, '22, '03), infatti, «non si sono mau riscontrate in passato». Non tutto il male viene per nuocere però, o almeno il clima che cambia sembra portare ombre, ma anche luci nuove nella regione del Metodo Classico francese.