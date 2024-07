14enne contrae l’ameba mangia cervello dopo il bagno in un laghetto | convulsioni febbre e mal di testa ma sopravvive per miracolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) Mal di, nausea, vomito, disorientamento e. I genitori delindiano, Afnan Jasim, si sono allarmati e hanno portato in ospedale il figlio per dei controlli. Il padre MK Siddiqui, come riporta la Bbc, si è insospettito da subito: “Ho letto qualcosa sullecausate da un’infezione. Non appena mio figlio le ha avute, l’ho portato di corsa all’ospedale”. Al Baby Memorial Hospital di Kozhikode, in India, è intervenuto il dottor Abdul Rauf che ha subito scoperto che si trattava della meningoencefalite amebica primaria (PAM), più comunemente nota come ameba. La famiglia con il dottor Rauf ha cercato di ricostruire gli ultimi istanti del figlio. Nel momento in cui è emerso che ilsi era buttato nella acque di un lago ed è lì che è stata contratta la malattia.