Zenga come Marotta? A sorpresa l’ex Inter può diventare presidente di un club!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024) Attenzione al nome di. Non legato all’, ovviamente, ma alla possibilità che dopo aver fatto per anni l’allenatore diventi addirittura. L’annuncio lo dà Criscitiello dal sito di Sportitalia. NUOVA ESPERIENZA – Walterda gennaio a fine aprile ha allenato l’Emirates, nel campionato degli Emirati Arabi Uniti. Un passaggio che non è andato bene, tanto che dopo il suo esonero la squadra è stata affidata al suo ex vice Benny Carbone, prossimo allenatore dell’Under-18 e scelta che lui non ha affatto apprezzato. Ora per lui c’è la possibilità di tornare a lavorare in Italia, non più in panchina però. La novità di giornata è che, in maniera clamorosa, persi spalancano le porte di un ruolo da