WWE | Possibile arrivo dell’ex AEW Jose The Assistant?

(Di lunedì 29 luglio 2024)“The” è sbarcato in AEW nel corso del 2021 facendo da manager alla Faccion Ingobernables e lavorando con talenti quali Andrade “El Idolo” e Rush. Nell’aprile di quest’anno il licenziamento da parte della federazione di Tony Khan. Ora perpotrebbe prospettarsi un approdo in WWE. Almeno è quello che ha lasciato intendere tramite un “criptico” tweet sui social. Approdo ad NXT? Tramite un “criptico” post sui social,“The” ha lasciato intendere unapprodo in WWE e, in specie, ad NXT. Nel tweet si legge: “tic tac tic tac il tempo scorre ed è sempre un passo in più verso ciò che verrà (NeXT). Posso aspettare, ma quanto presto è ‘presto’?”. Staremo a vedere se l’ex AEW sbarcherà davvero a NXT. Time tick tick tick tick tick tick ticks away, but it only brings once one, step, closer to what is NeXT.