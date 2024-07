Volley femminile la Serbia si sbarazza facilmente della Francia al debutto alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Esordio senza problemi per la2024 di. Una delle principali contendenti alla medaglia a Cinque Cerchi sicon un secco e rotondo 3-0 (25-17 25-17 25-22). Troppo marcata la differenza tra le padrone di casa e le bi-campionesse iridate in carica, che iniziano bene il proprio cammino. Una prestazione nel complesso non scintillante per Tijana Boskovic, che si ferma a 14 punti ma con un più che rivedibile 12/34 in attacco. L’opposta è comunque miglior marcatrice, con Aleksandra Uzelac che chiude a quota 13 e Bianka Busa a 11. Non bastano allai 12 palloni messi a terra da Amelie Rotar e i 10 di Halimatou Bah, con le transalpine che avranno un compito difficilissimo per provare a passare il girone.