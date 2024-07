Venezuela proteste a Caracas contro l’elezione di Maduro nel principale quartiere operaio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le “contestate” elezionino che hanno portato alla presidenza, Nicola, stanno provocandonella capitale. Sono in corso i cacerolazos, tipiche manifestazioni di protesta in cui si batte su pentole e padelle per esprimere il proprio dissenso. Le iniziative, secondo quanto riporta il portale Infobae, risuonano forte a Petare, il più grandedell’America Latina, ex roccaforte chavista, e in altre zone della capitale, il giorno dopo la proclamata vittoria di Nicolasalle elezioni, e le denunce di brogli da parte dell’opposizione.è stato proclamato presidente dopo ore, in un clima in cui la leader dell’opposizionena María Corina Machado è stata indagata per un presunto tentativo di attacco informatico al sistema elettorale ordito per manipolare i risultati delle elezioni nel Paese.