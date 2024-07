Un uomo ha accoltellato dei passanti a Southport nel Regno Unito

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) Unè stato arrestato a, città inglese a nord di Liverpool, per avere ferito diverse persone in una zona residenziale. Stando alle prime informazioni, i feriti sarebbero almeno otto. La polizia del Merseyside ha dichiarato di aver ricevuto "segnalazioni di accoltellamenti multipli" ed è stata chiamata presso un'abitazione nella Hart Street intorno alle 12 (le 13 in Italia). Stando a quanto riporta la Bbc, l'armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava sul suo cammin. Le forze dell'ordine hanno assicurato che dopo l'arresto "non vi è più alcuna minaccia per la popolazione". Sul posto sono state chiamate numerose ambulanze che hanno prestato soccorso ai tanticolpiti. Non si hanno ancora informazioni circa i motivi dell'attacco e la dinamica dei fatti è ancora al vaglio della polizia.