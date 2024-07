Turano Lodigiano un trattore in movimento si incendia e finisce carbonizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Lodi), 29 luglio 2024 – Siundurante il lavoro in campagna, conducente salvo, ma pesanti i danni. È finito totalmenteilche ha preso fuoco alle 15.40 a. L’agricoltore al volante si è accorto che qualcosa, durante la marcia, non andava e visto il fumo è scappato, rimanendo fortunatamente incolume. È andata peggio al mezzo che conduceva. Il fuoco lo ha infatti presto lambito, sprigionando una nuvola di fumo nero visibile da lontano. La combustione, la cui origine è al momento sconosciuta, è stata spenta dai vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti con una autobotte dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo. L’incendio diè avvenuto in località Cascina Bordigherio. Il 115 ha spento il fuoco e messo in sicurezza la zona.