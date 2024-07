The Fantastic 4 | First Steps nel film ci sarà un villain storico

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’Uomo Talpa potrebbe davvero entrare nel Marvel Cinematic Universe. Anche se il cattivo principale de Ii 4:sembra essere Galactus, l’antagonista aggiuntivo è stato anticipato da un poster distribuito al San Diego Comic-Con a sostegno del. Il poster, che mostra una mappa di New York, indica l’esistenza di Subterranea. Nel materiale di partenza della Marvel, Subterranea non ospita solo l’Uomo Talpa di Harvey Elder, ma anche altre razze mostruose. Si è ipotizzato che un attore come Paul Walter Hauser potrebbe interpretare l’Uomo Talpa, forse comeiniziale del, anche se il coinvolgimento del personaggio non è ancora stato confermato dai Marvel Studios. Però è stata confermata con la mappa l’esistenza di Subterranea.