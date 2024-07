Stelle pianeti e Las Lágrimas de San Lorenzo nei cieli delle Isole Canarie

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 29 luglio 2024)gran canaria mirador el balcon – Foto: Islas CanariasEcco quali sono gli eventi astronomici che si incontrano da qui a fine anno per tutti gli appassionati di astroturismo I venti Alisei spazzano il cielo dalle nubi e rendono il cielosempre terso così da far risaltare gli oggetti celesti, luna,e sciami meteorici. La situazione è talmente unica che è stata tutelata dalla cosiddetta “Legge del cielo” del 1988, che limita l’inquinamento luminoso e regola le rotte aeree per non ostacolare l’osservazione astronomica. Inoltre, l’arcipelagoè in una posizione geografica speciale per la sua vicinanza all’Equatore, per il territorio montuoso e l’altezza dei rilievi, che aumentano le caratteristiche di visibilità degli eventi astronomici.