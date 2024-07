Pedone investito a San Giorgio Bigarello | gravissimo un uomo di 51 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) Undi 51è rimasto gravemente ferito dopo essere statosulla Statale 10 a San, in provincia di Mantova. L’incidente è avvenuto lunedì mattina intorno alle 9.30 in un tratto che passa nel mezzo del piccolo comune. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’auto medica, coordinate dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Il personale sanitario, dopo aver stabilizzato il cinquantunenne, lo ha trasportato in codice rosso – il più grave – all’ospedale di Mantova. Non è chiara, al momento, la dinamica dell’investimento, ma la polizia sta eseguendo i rilievi.