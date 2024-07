Paziente minaccia con coltello e cacciavite psichiatra e infermiera poi fugge

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 29 luglio 2024) FIRENZE – Momenti di tensione al nuovo ambulatorio del Centro di Salute mentale di Montedomini a Firenze. Unha tenuto per 45 minuti in una situazione di terrore unae un’ndole di ucciderle con une un. Se ne è andato autonomamento ma la dottoressa, passato lo choc, ha presentato denuncia alla polizia. A stigmatizzare l’episodio l’Ordine dei medici di Firenze: “Le aggressioni perpetrate verso tutto il personale sanitario – dice il presidente Pietro Dattolo – non sono più sostenibili e richiedono un intervento protettivo urgente. Serve un altro omicidio per comprendere che dobbiamo fare qualcosa?“. “A distanza di poco più di un anno dall’omicidio dellaBarbara Capovani, al Santa Chiara di Pisa – prosegue la nota – la storia ha rischiato di ripetersi.