Parigi 2024? Le Olimpiadi dei disagi senza fine Caos organizzativo e prezzi esorbitanti

(Di lunedì 29 luglio 2024) La cerimonia d'apertura tra maltempo e rischio terrorismo ormai è alle spalle, ma aorganizzativi restano. La Senna è inquinata e anche questa mattina l'allenamento dei triatleti è stato cancellato. Gli organizzatori parlano di salute prioritaria per gli atleti ma sta di fatto che l'Olimpiade è in pieno svolgimento e le gare incombono. Dal Comitato organizzatore dicono che esiste un ‘piano B' ma gli atleti sono arrabbiati. Iper turisti e addetti ai lavori proseguono nella logistica. Al Villaggio olimpico gli atleti si lamentano, alcuni parlano di scomodità e scarsità nella scelta del cibo: alcuni hanno già trovato altre sistemazioni. Come riferisce l'Agi, nella Vile Lumiere invasa dai turisti, soprattutto europei ma anche americani e asiatici, inei ristoranti, ma non solo, sono stati ‘ritoccati', verso l'alto.