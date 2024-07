Parigi 2024 Ceccon della Leggenda nei 100 dorso | Sapevo che potevo vincere l’oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio– Un’Olimpiade costruita con gli allenamenti e i sacrifici, ogni giorno da Tokyo sino ad oggi. Thomasè l’atleta operaio che ha dedicato cuore e anima ad un nuoto che ama e all’elemento dell’acqua, di cui non può fare a meno. In bacheca, giovane e pieno di talento che guarda verso un luminoso futuro (ma il futuro di conferma è già qui), ha 4 medaglie olimpiche (condi questa sera tutto suo), 16 medaglie mondiali (con tre ori vinti) e stesso numero 16, allori europei con sei titoli in tasca. Il Fenomeno Azzurro è una pioggia di successi. E ha vinto un oro nei 100che significa storia per il nuoto e per lo sport italiano (leggi qui). Si prende un altro record. E’ la prima volta in assoluto nella competizione olimpica in specialità, per l’Italia.