Oroscopo Branko lunedì 29 luglio 2024 | Leone determinato

(Di lunedì 29 luglio 2024) L’diper oggi,29Ariete Dall’ultimo quarto e fino alla Luna nuova di domenica 4 agosto notevoli miglioramenti nelle finanze, fruttuose ricerche di un impiego per i giovani, anche stagionale, vi conviene insistere molto tutta la settimana, illuminata anche da Mercurio. Sono importanti specie le questioni vecchie o nuove che interessano la vostra famiglia di origine o quella del coniuge, sempre molto importanti, e per qualche verso delicati, i rapporti con i parenti stretti che non vivono con voi, anche fratelli. Venere vi osserva divertita, non capisce dove guardate. Toro Il cambio di Luna in Toro, nella vostra 12ª casa zodiacale, penalizza leggermente il settore della salute, avete bisogno di riposo e di dormire qualche ora in più.