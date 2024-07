Orari finali Olimpiadi Parigi 2024 | quali gare da medaglia programma 30 luglio guida TV Rai Eurosport e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Domani, martedì 30, quarta giornata didell’edizionedelledi. Un day-3 che si prospetta particolarmente ricco di emozioni e dida seguire. Tante, infatti, le prove che assegneranno le medaglie a Cinque Cerchi. Tante leda seguire con una certa attenzione. In particolare cominceranno le prove a squadre della scherma e l’Italia punta a rifarsi dopo le tante delusione nelle prove individuali con sconfitte inattese tanto amare. Prosegue anche il cammino del nuoto in piscina e in questo caso il Bel Paese vorrà dare seguito agli ottimi riscontri messi in mostra fino a questo punto. Da seguire altresì la Finale della gara a squadre femminile della ginnastica artistica in cui si proverà a far saltare il banco.