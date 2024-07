Occidental vende attività in Texas e New Mexico per 970 mln

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) New York, 29 lug. (askanews) – Il colosso energeticoPetroleum ha dichiarato lunedì di aver accettato dire asset dei bacini ine Newa Permian Resources per circa 818 milioni di dollari. I bacini hanno una produzione netta combinata stimata in circa 15.000 barili di petrolio al giorno. L’azienda, in cui la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha una quota del 29% per un valore di circa 15 miliardi di dollari, ha dichiarato di aver completato separatamente altre vendite di asset per un totale di circa 152 milioni.ha spiegato che i 970 milioni di dollari di proventi saranno utilizzati per ridurre il debito, parte di un programma di disinvestimento da 4,5 a 6 miliardi di dollari precedentemente annunciato, che dovrebbe essere completato entro 18 mesi dalla chiusura dell’acquisizione di CrownRock, prevista per agosto.