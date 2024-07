Non omologati maxi sequestro di autovelox in tutta Italia | i comuni in cui sono stati rimossi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2024)illegali, scatta ilin. Inutile girarci intorno, sebbene siano dispositivi utilizzati per ‘costringere’ gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità e dunque importanti per la sicurezza di tutti,obiettivamente odiatissimi. Adesso, però, dopo Fleximan, il vandalo che ha distrutto diversiin quel di Rovigo, c’è un’altra ‘bella’ notizia per glini. La Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Cosenza, dopo aver effettuato delle indagini delegate dalla procura e gli accertamenti sulla non legittimità del sistema di rilevamento delle violazioni della velocità sta eseguendo sequestri in diversini. La strumentazione coinvolta è quella denominata T-EXSPEED v 2.0. Leggi anche: “Stop al caldo”.