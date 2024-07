Marotta ai tifosi | Voglio dare soddisfazioni ancora più grandi! Presidente? Non pensavo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)è intervenuto nel corso dell’inaugurazione di un Inter Club in Sicilia, come documentato da Gian Luca Rossi, in diretta con Inter-News.it proprio in questo momento. Ildell’Inter promette al popolo nerazzurrotante altre belle vittorie. Di seguito la prima parte delle sue dichiarazioni PROMESSE – Giuseppedell’Inter, è intervenuto nel corso dell’inaugurazione di un Inter Club a Mazara del Vallo, in Sicilia. Il numero uno nerazzurro promette aitante altre belledopo lo scudetto della seconda stella: «ringraziare voi tutti per l’attaccamento che avete verso i nostri colori e la società Inter, io mi impegno per regalare attraverso la squadra leche meritate. Possibilmentemaggiori rispetto a quelle della passata stagione, coronate con la conquista dello scudetto e della seconda stella».