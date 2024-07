Luigi Pagano ex direttore del carcere di San Vittore per 15 anni | Le prigioni scoppiano sono una polveriera La politica è assente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) di Andrea GiMilano, 29 luglio 2024 – “Le carceripolveriere, pronte a esplodere alla minima scintilla. Gli spazi per intervenire ci sarebbero, quello che manca è la volontà”.ha trascorso la sua vita professionale nel sistema carcerario. Entrato nell’amministrazione penitenziaria nel 1979, ha diretto diversi istituti fra cui, per 15, San, uno dei penitenziari italiani con il peggior tasso di sovraffollamento. È stato provveditore regionale per la Lombardia, vicecapo del Dap nazionale, ha lanciato sperimentazioni e progetti innovativi. Ora, in pensione, osserva una situazione che resta «drammatica», fra suicidi di detenuti, rivolte e problemi sedimentati nel tempo. A Prato si è registrato il sessantesimo suicidio di un detenuto nelle carceri italiane da inizio anno.