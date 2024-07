Lettera della Premier a Von der Leyen Donzelli | Solite critiche strumentali e dannose

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il deputato di Forza Italia è intervenuto sulle polemiche politiche seguite allache Giorgia Meloni ha indirizzato alla presidenteCommissione europea Nelle ultime ore ha tenuto banco in Italia la missiva che Giorgia Meloni ha inviato a Ursula Von der, da poco rieletta presiedenteCommissione europea. Laitaliana infatti nella missiva ha voluto dare una risposta alle raccomandazioni di Bruxelles sullo stato di diritto nei PaesiUe. Secondo Bruxelles, infatti, in Italia preoccupano i casi di intimidazione ai danni dei giornalisti da parte dei politici, la mancanza di tutela del segreto professionale e delle fonti giornalistiche, il ritardo nella riforma del regime di diffamazione, così come le ingerenze da partepolitica nella rete pubblica Rai. Unadi troppo – Npotizie.com.