Lazio la risposta di Lotito sul caso ‘fascia da capitano’

(Di lunedì 29 luglio 2024) In casaè scoppiato ilda. Sull’argomento si è sbilanciato il presidente Claudio. “Io non ho imposto nessuno, non entro nelle dinamiche dello spogliatoio”. Sono queste le parole del presidente della, sulla fascia di capitano assegnata a Mattia Zaccagni, a margine del consiglio federale. Poi, parlando del mercato biancoceleste, il numero uno biancoceleste ha ammesso che “prenderò quello che serve”, mentre a chi lo incalzava chiedendo un parere sulle società che nonostante i debiti operano sul mercato,risponde di “non conoscere i bilanci delle altre società, conosco i miei e credo di attenermi alle regole”. L'articolo, ladisuldaCalcioWeb.