Incendio a Cagli Pesaro fiamme da un’azienda di infissi | il fumo tra le case

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024)Urbino), 29 luglio 2024 – Una grande nuvola dinero è apparsa improvvisamente attorno alle dieci di mattina a. Subito grande allarmismo tra la gente poiché ilè piano, piano approdato anche nei pressi di varie abitazioni della zona di Fontetta. Cosa è accaduto? Un vecchio capannone inizialmente un ricovero per bovini, poi divenuto una fabbrica dicon impianto di verniciatura, è andato in parte a fuoco mentre alcuni operai stavano lavorando per smontare vecchi macchinari nel reparto.distrugge un Suv a Montecchio: intervengono i pompieri Le scintille sprigionate da qualche macchinario avrebbero improvvisamente appiccato il rogo all’interno di un manufatto dove probabilmente erano ancora depositate vecchie polveri della verniciatura.