Il vicesindaco riconfermato | Dopo i grandi cantieri realizzati faremo manutenzioni a tappeto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Vicesindacatura confermata da parte del sindaco Enzo Lattuca per Christian Castorri, alfiere di Cesena 2024, e deleghe incrementate rispetto a quelle assegnate cinque anni fa.Castorri, la vostra lista civica si è confermata la seconda forza della coalizione che ha sostenuto il sindaco Enzo Lattuca con il 9,11% di preferenze alle comunali dell’8 e 9 giugno. "Ci siamo anche affermati come terza forza politica della città,Pd e Fratelli d’Italia siamo il gruppo più votato. I cittadini ci hanno apprezzato per quello che abbiamo fatto negli anni. I 4.265 voti ottenuti sono la nostra forza per continuare il nostro cammino. È stato questo risultato a spingere il sindaco a riconfermarla come suo vice e ad affidarle maggiori deleghe? "Sicuramente il risultato elettorale in politica ha e deve sempre avere un valore che spinge a scelte conseguenti.