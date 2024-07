Il Napoli tra Osimhen e Lukaku Intanto Cheddira e Simeone…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il: di seguito quanto scritto da Luca Calamai sul sito www.tuttomercatoweb.com. “Febbre da numero 9. Voglia, anzi, bisogno disperato di gol. Centravanti vecchi e nuovi si avvicinano all’inizio del campionato. Il mercato dei bomber accende o spaventa i tecnici delle squadre che lotteranno per lo scudetto e per la zona Champions”. I ‘pensieri’ di Antonio “Chi, immagino, abbia qualche pensiero è Antonio Conte.è da settimane nella lista dei partenti ma per il momento l’offerta giusta non è arrivata. E non ci sono segnali di un’accelerazione rapida da parte, a esempio del Psg. Parallelamentesi sta allenando da solo aspettando la chiamata finale di De Laurentiis. Ma il telefono è sempre silenzioso. Il problema è che Osi esono due bomber con caratteristiche diametralmente opposte”.