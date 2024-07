Il cibo dai campi alla tavola | un tesoro da 620 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) IN ITALIA, il settore agroalimentare rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia nazionale. Il valore del fatturato, dai, raggiunge i 620di euro, coinvolgendo un indotto significativo che include settori chiave come l’Ho.Re.Ca. Questo dato riflette l’importanza delnon solo come elemento culturale, ma anche come motore economico. L’Italia, con oltre 890 prodotti a denominazione d’origine, è il primo paese al mondo per la qualità e la salubrità delle sue produzioni. Questo primato è rafforzato dall’apprezzamento internazionale per ilitaliano, con l’export agroalimentare che negli ultimi dieci anni è cresciuto dell’87%, raggiungendo un valore record di 64di euro, rispetto ai 34di dieci anni fa.